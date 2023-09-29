الأمم المتحدة: وفات أکثر من 2500 مهاجر منذ بداية العام

العالم - أوروبا

تؤكد مديرة مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين روفن مينيكديويلا أن هناك أرواحا تُزهق على الأرض بعيداً عن أنظار الرأي العام. وأن أكثر من 2500 شخص فقدوا أو توفوا منذ بداية العام.

وتقول مينيكديويلا، أن أكثر من 100 ألف شخص حاولوا عبور البحر المتوسط من تونس، أي بزيادة قدرها 260 في المئة عن العام الماضي. مردفة أن 'الرحلة من غرب أو شرق أفريقيا والقرن الأفريقي إلى ليبيا ونقاط انطلاق على الساحل تظل من أخطر الرحلات في العالم.

وتستطرد مينيكديويلا أنه تم تسجيل حوالي 130 ألف شخص في إيطاليا، بزيادة قدرها 83 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن حوالي 186 ألف شخص وصلوا بالفعل إلى أوروبا عبر البحر المتوسط هذا العام.

تصريحات اضطرت قادة الدول المتوسطية التسع الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى اجتماع سيعقد اليوم لإجراء محادثات من المقرر أن تركز على الهجرة.

فيما يستعد الاتحاد الأوروبي للموافقة على اتفاق معدّل بشأن الهجرة واللجوء، هدفه تخفيف الضغط على الدول الواقعة في خط المواجهة الأمامية مثل إيطاليا واليونان، من خلال نقل بعض الوافدين إلى دول أخرى في أعضاء الاتحاد. ويقول مصدر رئاسي فرنسي إن ثمة رؤية مشتركة لإدارة مسألة الهجرة بين فرنسا وإيطاليا.