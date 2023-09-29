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بالصور.. اندلاع النيران بالقرب من الشيخ بدر بريف طرطوس

بالصور.. اندلاع النيران بالقرب من الشيخ بدر بريف طرطوس
الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

شاركت مروحيات الجيش السوري في عملية اخماد النيران المندلعة بين منطقتي الشيخ بدر والقدموس بريف طرطوس لصعوبة وصول فرق الأطفاء بشكل بري.

العالم - سوريا

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بالصور.. اندلاع النيران بالقرب من الشيخ بدر بريف طرطوس

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