قناة العالم
الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣
٠٤:١٢ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
المغاربیة
هاشتاغ
العالم الموازي
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
أنت المراسل
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
المغاربیة
خیار لبنان
>-->
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
العتبة الحسينية في كربلاء تقدم الخدمات الطبية بالمجان في هذه الفترة..
بالصور.. اندلاع النيران بالقرب من الشيخ بدر بريف طرطوس
الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش
شاركت مروحيات الجيش السوري في عملية اخماد النيران المندلعة بين منطقتي الشيخ بدر والقدموس بريف طرطوس لصعوبة وصول فرق الأطفاء بشكل بري.
العالم - سوريا
تصنيف :
سوریا
حوادث
منوعات
كلمات دليلية :
اندلاع النيران قرب طرطوس
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
روابط ذات صلة
مرة اخرى .. السويد تسمح لموميكا بحرق المصحف الشريف
قتـلى باشتباكات بين عشيرة القرعان وشرطة عسكرية موالية لتركيا
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
انقلاب الصورة
رجل الخرائط المزيفة يعود لمنبر الأمم المتحدة
الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٧
الصحافة الايرانية
أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023
الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٠٠
التواصل
إطلاق عدد من الطيور الجارحة في ايران
الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٠:١٩
أهم الأخبار
مسؤول إيراني يوضح كيف حدث أول إنتصار لإيران في الحرب المفروضة عليها
الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٠
أهم الأخبار
إيران.. إنجاز جديد في مجال الفضاء
الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:١٢
خاص بالعالم- مراسلون
أفريقيا بين المطالب الغرب الغربية والعروض الروسية الصينية
الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٦
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
بالصور.. اندلاع النيران بالقرب من الشيخ بدر بريف طرطوس
سوريا تعزي العراق بحادث عرس الحمدانية المروع
فتاة منقبة توثق مهارتها في كرة القدم .. فيديو
'تجمع العلماء' يستنكر استقبال السعودية وزير السياحة الصهيوني
تحذير.. ثاني انقراض جماعي للثدييات في الطريق.. !
العراق يدين تفجيري باكستان
مقالات و تحليلات
ما أهداف إقالة حكومة "بن حبتور" وما هي الخطوة القادمة؟
ما رأيكم بالتطبيع السعودي الصهيوني؟
أقمار إيران تدور حول الأرض
حرب "الحرير " و " التوابل"
ما رأيكم بالتطبيع السعودي الإسرائيلي؟
روابط
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.