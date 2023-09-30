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ردة فعل وزير سوري عندما جد نفسه إلى جانب وزير إسرائيلي في صورة

ردة فعل وزير سوري عندما جد نفسه إلى جانب وزير إسرائيلي في صورة
السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

تداولت تقارير في كيان الاحتلال الإسرائيلي رد فعل وزير السياحة السوري، محمد رامي مرتيني، عندما وجد نفسه إلى جانب وزير السياحه الإسرائيلي، حاييم كاتس، خلال مؤتمر عالمي أقيم في السعودية.

العالم - سوريا

وأذاعت هيئة البث العامة الإسرائيلية "كان"، الجمعة، صورة لكاتس وهو يقف مباشرة خلف وزير السياحة السوري، في لقطة جماعية، ضمن فعاليات مؤتمر منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.‏

لكن ورد أن مرتيني اعترض على التقاط صورة له بجانب وزير السياحة الصهيوني، وابتعد عنه إلى مكان آخر، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وكان وزير سياحة الإحتلال الإسرائيلي، حاييم كاتس، قد زار السعودية، الذي كان أول وزير إسرائيلي يقود وفدا رسميا إليها، وسط محاولات تل أبيب للتطبيع مع المملكة برعاية أمريكية.

وقال كاتس عن زيارته للسعودية في بيان له : "لقد أحدثنا صدعا في الجدار"، زاعما أنه التقى هناك القادة "الذين ما زالت إسرائيل لا تربطهم علاقات رسمية معهم"، دون أن يحدد هويتهم.

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