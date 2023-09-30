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شاهد: سماع صوت غريب من قبر توفي صاحبه قبل 40 يوماً

السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٤١ بتوقيت غرينتش

تجمع السكان في منطقة فايدة شمال الموصل في مشهد مروع يبدو وكأنه مأخوذ من فيلم رعب بعد تداول أنباء عن سماع صوت غريب يأتي من داخل مقبرة المنطقة، مما دفع السلطات إلى التدخل على الفور.

العالم - العراق

وتجمع سكان منطقة فايدة في الموصل في مكان مقبرة المدينة بعد تداول شائعات حول سماع صوت يشبه دقة الباب يخرج من القبر الذي دُفن فيه لاجئ سوري توفي قبل نحو 40 يومًا. ابنة المتوفى أفادت بأنها سمعت صوتًا قويًا يبدو وكأن شخصًا يحاول الخروج من القبر، ولم تكن هي وحدها فقط بل شهد آخرون هذا الصوت الغامض، مما دفع أهالي المنطقة إلى طلب المساعدة من السلطات.

على الرغم من أن هذه الادعاءات لم تتأكد بشكل رسمي، إلا أن الناس تجمعوا حول القبر ووسائل الإعلام في انتظار قرار من القضاء، ولكن قاضي المدينة رفض تمامًا السماح بفتح القبر. يجدر بالذكر أن المتوفى الذي دُفن في هذا القبر كان لاجئًا سوريًا يبلغ من العمر 60 عامًا وكان قد أُصيب بجلطتين في الدماغ قبل وفاته وتم دفنه منذ نحو 40 يومًا.

هذه القصة أثارت جدلاً واسعًا ودهشة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، والجميع يترقب ما سيحدث بعد رفض القاضي فتح القبر.

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شاهد: سماع صوت غريب من قبر توفي صاحبه قبل 40 يوماً

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