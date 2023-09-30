شاهد: سماع صوت غريب من قبر توفي صاحبه قبل 40 يوماً

العالم - العراق

وتجمع سكان منطقة فايدة في الموصل في مكان مقبرة المدينة بعد تداول شائعات حول سماع صوت يشبه دقة الباب يخرج من القبر الذي دُفن فيه لاجئ سوري توفي قبل نحو 40 يومًا. ابنة المتوفى أفادت بأنها سمعت صوتًا قويًا يبدو وكأن شخصًا يحاول الخروج من القبر، ولم تكن هي وحدها فقط بل شهد آخرون هذا الصوت الغامض، مما دفع أهالي المنطقة إلى طلب المساعدة من السلطات.

على الرغم من أن هذه الادعاءات لم تتأكد بشكل رسمي، إلا أن الناس تجمعوا حول القبر ووسائل الإعلام في انتظار قرار من القضاء، ولكن قاضي المدينة رفض تمامًا السماح بفتح القبر. يجدر بالذكر أن المتوفى الذي دُفن في هذا القبر كان لاجئًا سوريًا يبلغ من العمر 60 عامًا وكان قد أُصيب بجلطتين في الدماغ قبل وفاته وتم دفنه منذ نحو 40 يومًا.

هذه القصة أثارت جدلاً واسعًا ودهشة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، والجميع يترقب ما سيحدث بعد رفض القاضي فتح القبر.