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زوار من 80 دولة زاروا مرقد الشهيد الفريق قاسم سليماني حتى الآن

زوار من 80 دولة زاروا مرقد الشهيد الفريق قاسم سليماني حتى الآن
السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٥٤ بتوقيت غرينتش

كما أكد سماحة قائد الثورة الاسلامية في احد خطاباته ان " الشهيد سليماني هو أخطر من الفريق سليماني بالنسبة للعدو" ، وقد تحول مزاره الطاهر الآن الى رمز للوحدة بين المسلمين تماما مثل ايام الحرب ضد تنظيم داعش، واصبح هذا المرقد محورا ومركزا لاتحاد مسلمي العالم.

العالم - ايران

وقد صرح مدير مؤسسة الشهيد في محافظة كرمان "سعيد ايران منش" لوكالة الانباء الايرانية ان زوارا من 80 دولة أجنبية زاروا حتى الان مرقد الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني ، وان زوارا من 50 دولة حضروا مراسم الذكرى السنوية لاستشهاده في العام الماضي.

كما اوضح بأن 23 الف تلميذ من تلاميذ المدارس ايضا قد زاروا مرقد الشهيد سليماني خلال السنوات الثلاثة الماضية.

وتابع بأن مزار شهداء مدينة كرمان والذي دفن فيه الجثمان الطاهر للشهيد سليماني يشهد في بعض الاحيان ازدحاما كبيرا نضطر خلاله الى الطلب من الزوار التريث وعدم التوجه الى مزار الشهداء لافساح المجال.

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