السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣
٠٨:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الصحة الإيراني يزور القاهرة الأسبوع المقبل

وزير الصحة الإيراني يزور القاهرة الأسبوع المقبل
السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٥٤ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني بهرام عين اللهي، أنه سيتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة الأسبوع المقبل.

العالم - ايران

وقال وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني بهرام عين اللهي اليوم السبت، خلال مراسم افتتاح الاجتماع الـ27 الذي يستمر ثلاثة أيام للدول الأعضاء في مجموعة الخمس، والتي تضم إيران وأفغانستان وباكستان وطاجيكستان والعراق (G5)، والذي عقد تحت عنوان "الدبلوماسية الصحية" أن الدبلوماسية الصحية هي النقطة المشتركة بين جميع الدول وتزيد التعاون بين الجيران في المنطقة.

وأضاف، بالنظر إلى أن 97% من الأدوية و40% من المعدات الطبية التي تحتاجها إيران يتم إنتاجها داخل البلاد، فلا حدود لإنتاج الأدوية في المنطقة ونحن على استعداد للتعاون مع دول الجوار في هذا المجال.

وأعلن عن زيارة إلى القاهرة الأسبوع المقبل، وقال إنه سيلتقي ويتحدث مع وزراء الصحة في الدول الصديقة.

روابط ذات صلة

وزير اقتصاد ايران يعلن تشكيل لجنة مع مصر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مشهد طريف...كلب يدخل ملعب مباراة ويسرق الكرة! +فيديو

أمير عبداللهيان يهنىء وزراء خارجية الدول الإسلامية بالمولد النبوي الشريف

وزير الصحة الإيراني يزور القاهرة الأسبوع المقبل

زوار من 80 دولة زاروا مرقد الشهيد الفريق قاسم سليماني حتى الآن

فلسطين لم تعد الأساس الذي تنطلق منه القيادة السعودية + فيديو

إيلون ماسك يحذر من انهيار مدينة اميركية!