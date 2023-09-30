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انطلاق فعاليات الذكرى الـ23 لشهداء هبة القدس والأقصى

انطلاق فعاليات الذكرى الـ23 لشهداء هبة القدس والأقصى
السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٠:١٠ بتوقيت غرينتش

انطلقت صباح اليوم السبت، فعاليات إحياء الذكرى الـ23 لـ"هبة القدس والأقصى" في الداخل الفلسطيني المحتل، والتي استهلت بزيارة أضرحة الشهداء على أن تتوّج بمسيرة مركزية في مدينة سخنين.

العالم - فلسطين

وزار أهالي قرية جت المثلث ولجنة المتابعة والقوى السياسية والوطنية ضريح الشهيد رامي غرة ووضع أكاليل الزهور على ضريحه.

وطالب والد الشهيد رامي، حاتم غرة، القوى الوطنية والسياسية في الداخل الاهتمام بحملة توعوية منهجية حيال هذه الذكرى للأجيال القادمة. وشهداء هبة القدس والأقصى الـ13، هم: رامي غرّة (جت المثلث)، وأحمد صيام جبارين (معاوية)، ومحمد جبارين ومصلح أبو جراد (أم الفحم)، ووسام يزبك، وإياد لوابنة، وعمر عكاوي (الناصرة)، ومحمد خمايسي (كفركنا)، ورامز بشناق (كفر مندا)، وعماد غنايم ووليد أبو صالح (سخنين)، وعلاء نصار وأسيل عاصلة (عرابة).

ودعت لجنة المتابعة للجماهير العربيّة في الداخل المحتل، "للالتزام بالشعارات الوطنية الوحدوية، ومنع المظاهر الحزبية في نشاطات إحياء الذكرى".

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انطلاق فعاليات الذكرى الـ23 لشهداء هبة القدس والأقصى

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