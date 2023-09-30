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العراق: حدودنا مع إيران من جهة ِمنطقة كردستان تحت السيطرة

العراق: حدودنا مع إيران من جهة ِمنطقة كردستان تحت السيطرة
السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٠٩ بتوقيت غرينتش

أخبر وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري إبعاد الجماعات الارهابية المسلحة المناوئة للجمهورية الاسلامية الإيرانية عن الشريط الحدودي شمالي البلاد.

العالم - العراق

وشدد وزير الداخلية العراقي في تصريح صحفي على أن الحدود مع إيران في منطقة كردستان تحت سيطرة القوات العراقية بشكل كامل.

وكانت مصادر خاصة قد أفادت الأسبوع الماضي، بإتمام نقل معسكرات الجماعات الارهابية المناوئة للجمهورية الاسلامية الإيرانية إلى العمق العراقي.

كما أشارت إلى أن قوات حرس الحدود العراقي تنتشر على الحدود العراقية الإيرانية.

وكان وزير الخارجية العراقي “فؤاد حسين” اكد في تصريحات سابقة عدم السماح للجماعات المسلحة بعبور الحدود واستعمال السلاح ضد الجمهورية الاسلامية الإيرانية.

ووصف الوزير العراقي علاقات بلاده مع إيران بأنها قوية وتاريخية، مؤكداً على التزام بغداد بالاتفاقية الأمنية المبرمة مع طهران.

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العراق: حدودنا مع إيران من جهة ِمنطقة كردستان تحت السيطرة

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