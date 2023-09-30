صهاينة يؤدون رقصات استفزازية قرب الأقصى في أيام 'عيد العرش'

العالم - فلسطين

وأدى المستوطنون رقصات استفزازية قرب المسجد الأقصى المبارك، في أول أيام "عيد العرش"، فيما شهدت البلدة القديمة انتشاراً مكثفاً للمستوطنين.

واقتحم عشرات المستوطنين سوق القطانين المحاذي للمسجد الأقصى، وأدوا طقوساً تلمودية، بعد إجبار قوات الاحتلال أصحاب المحال التجارية على إغلاقها.

ويعد "عيد العرش" المحطة الثالثة من موسم الأعياد اليهودية، والذي أطلقت فيه جماعات الهيكل المزعوم دعوات للمستوطنين بتنفيذ اقتحامات غير مسبوقة للأقصى.

ويعتزم المستوطنون تنفيذ اقتحامات مركزية يومي الأحد والاثنين (1-2 تشرين الأول/ أكتوبر)، بهدف كسر أعداد المقتحمين للأقصى خلال الأعوام الماضية، إلى جانب محاولة إدخال القرابين النباتية للمسجد الأقصى ضمن طقوس هذا العيد العبري.

في المقابل، تواصلت الدعوات المقدسية للرباط والحشد الكبير عند أبواب الأقصى، وخاصة باب القطانين، إضافة إلى ضرورة الصدح بأصوات التكبير في وجه المستوطنين المتطرفين، ومحاولة وقف انتهاكاتهم بحق المقدسات الإسلامية.

وقالت المرابطة والمعلمة المقدسية هنادي حلواني، في تصريحات صحفية، إن المسجد الأقصى عقيدة، والدفاع عنه أمانة في أعناقنا واختبار للأمة أجمع، منبهة أن الأقصى في خطر حقيقي، داعية للدفاع عنه بكل الوسائل.

وأوضحت أن ما يحدث في المسجد الأقصى انعكاس لحال كل الأمة، التي يختبرها الله فيما ستقدم لمسجدها في ظل ما يتعرض له من عدوان.

وأدى نحو 40 ألف مصلٍ أمس، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى رغم تشديدات الاحتلال.

وقال خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري، إن إجراءات الاحتلال العدوانية خصوصا خلال الأعياد اليهودية في المسجد الأقصى لن تكسبه أي حق أو شرعية فيه، مستنكرا العدوان على مقبرة باب الرحمة.