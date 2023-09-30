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ماذا قال محمد صلاح عن مستقبله مع ليفربول؟

ماذا قال محمد صلاح عن مستقبله مع ليفربول؟
السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

علق مهاجم كرة القدم المصري محمد صلاح، عن مستقبله مع فريقه ليفربول الإنجليزي، وإمكانية التجديد خلال الفترة المقبلة.

العالم - ریاضة

وقال محمد صلاح، في تصريحات صحفية، إن "التجديد في ليفربول سيكون أحد أكبر التحولات في مسيرته"، مشددا على ضرورة فعل ذلك بالطريقة الصحيحة.

وأضاف أن "طوال مسيرته المهنية تعلم إذا كان يريد أن يكون ناجحا"، متابعا: "من المهم أن تستثمر في نفسك ليس فقط جسديا ولكن عقليا أيضا".

وخلال "الميركاتو" الصيفي الأخير، ارتبط اسم محمد صلاح، وبشكل كبير بالانتقال إلى المملكة العربية السعودية، خلال موسم الصيف، إذ ذكرت تقارير أنه "تم تقديم عرض له بقيمة 263 مليون دولار في مرحلة ما، إلا أن ليفربول رفض بيع لاعبه حتى اليوم الأخير".

ويظل النجم المصري مرتبطًا بعقد في الأنفيلد، حتى يونيو/ حزيران 2025، بعد تمديده لمدة 3 سنوات في الصيف الماضي، ويتقاضى صلاح أجرًا قدره 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، وهو اللاعب الأعلى أجرًا في ليفربول.

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ماذا قال محمد صلاح عن مستقبله مع ليفربول؟

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