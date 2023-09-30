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الخارجية الفلسطينية للمجتمع الدولي: إخجلوا من صمتكم بعد جريمة إعدام رمانة

الخارجية الفلسطينية للمجتمع الدولي: إخجلوا من صمتكم بعد جريمة إعدام رمانة
السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية التابعة للسلطة الفلسطينية، اليوم السبت، جريمة إعدام الشاب الفلسطيني محمد جبريل رمانة، معتبرةً إياها نتيجة لإفلات الإحتلال الاسرائيلي المستمر من المحاسبة.

العالم - فلسطين

واستنكرت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، "بأشد العبارات جريمة الإعدام البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال مساء أمس الجمعة وأدت إلى استشهاد الشاب محمد جبريل رمانة وإصابة شاب آخر في جبل الطويل بمدينة البيرة".

واعتبرت الوزارة أن "هذه الجريمة هي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تضاف لجرائم القتل خارج القانون التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني".

وأكدت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، أن "على المجتمع الدولي أن يخجل من صمته ولامبالاته تجاه دماء الفلسطينيين ومعاناتهم والظلم التاريخي المتواصل الذي وقع عليهم"، مشيرةً أنها ستتابع هذه الجريمة أسوة بالجرائم السابقة مع الجنائية الدولية.

وكانت القوات الإسرائيلية قد أطلقت النار على المركبة التي كان يستقلها رمانة وشاب آخر بالقرب من مستوطنة "بساغوت" في جبل الطويل، مما أدى إلى إصابة الشابين قبل اعتقالهما.

وتم الإعلان في وقت لاحق عن وفاة الشاب رمانة بسبب جروحه الخطيرة التي تعرض لها بالرصاص الإسرائيلي، في حين أصيب الشاب الآخر بجروح طفيفة في الأطراف السفلية.

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الخارجية الفلسطينية للمجتمع الدولي: إخجلوا من صمتكم بعد جريمة إعدام رمانة

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