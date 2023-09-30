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تجارة ايران غير النفطية تتجاوز 54 مليار دولار

تجارة ايران غير النفطية تتجاوز 54 مليار دولار
السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:١٩ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس مصلحة الجمارك الايرانية، أن التجارة الخارجية للبلاد ( غير النفطية) تخطت مستوى 54 مليار دولار في النصف الاول من السنة المالية الجارية المنتهي 20 سبتمبر/أيلول 2023.

العالم - ايران

وأوضح" محمد رضواني" اليوم السبت، أن الصادرات الايرانية قد بلغت 68 مليون طن بقيمة 24.1 مليار دولار، بنمو كمي 29 بالمئة وانخفاض سعري 2.6 بالمئة عن الفترة المناظرة السابقة (2022). بالمقابل بلغت الواردات 17.6 مليون طن بقيمة 30.4 مليار دولار بنمو سعري 11.6 بالمئة وكمي 6.8 بالمئة.

ونوه الى أن الحجم الاجمالي للتجارة الخارجية (غير النفطية) قد بلغ في النصف الاول من السنة المالية الجارية المنتهي 20 سبتمبر/أيلول 2023، قد سجل 54.6 مليار دولار بحجم 85.3 مليون طن، بنمو سعري 5 بالمئة وكمّي 24 بالمئة.

"رضواني فر" بيّن أن صادرات المنتجات البتروكماوية التي تشمل الغاز ايضا، بلغت 26.8 مليون طن بنحو 10.6 مليار دولار بنمو كمي 24 بالمئة وانخفاض سعري نحو 14 بالمئة بسبب انخفاض سعر البتروكيماويات عالميا.

ولفت الى أن الاسواق التصديرية الرئيسية للسلع الايرانية خلال الفترة المذكورة بقت كما هي دون تغيير، الصين والعراق والامارات وتركيا والهند.

من جهة ثانية أكد رئيس مصلحة الجمارك أن حجم الترانزيت ( النقل بالعبور) عبر ايران في النصف الاول سجل 7.7 مليون طن بنمو 8.2 عن الفترة المناظرة السابقة 2022.

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