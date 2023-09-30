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العراق يسدد مستحقات طهران بطريقة جديدة!

العراق يسدد مستحقات طهران بطريقة جديدة!
السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش

اعلن محافظ المركزي العراقي، علي العلاق، ان طهران وبغداد وصلتا إلى اتفاق حول دفع المستحقات الإيرانية بطريقة جديدة.

العالم - العراق

واشار العلاق الى وجود مباحثات تجرى وبشكل متواصل لتنظيم عملية الاستيراد من الجانب الإيراني بما لا يعرض العراق لأي "إشكالات بخرق العقوبات والاتفاقات"، مبيناً أن "البنك المركزي سيصل الى صيغة واضحة في تنظيم عملية التجارة، لاسيما أن جزءاً منها يتم عن طريق المقايضة".

وفي مقابلة له مع وكالة الأنباء العراقية "واع"، بين علي العلاق: "أن اتفاقاً حصل على تسوية الديون المترتبة على العراق من واردات الغاز الإيراني من خلال طريقة جديدة يتم من خلالها تسديد هذه المبالغ".

ونوه الى أن هناك عمل على اعتماد الدرهم الإماراتي، والليرة التركية، والروبية الهندية، واليورو كجزء من عملية تسهيل التحويل الخارجي عن طريق فتح منافذ مباشرة بعملات الدول التي نتعامل معها، مشيراً الى أن الميزان التجاري مع الهند يبلغ 3 مليارات دولار، وكذلك هناك أرقام مرتفعة بالنسبة للاستيرادات من الإمارات وتركيا".

وأكد:" أن البنك المركزي توصل لمراحل متقدمة من التفاهم في اعتماد عملات تلك البلدان والذي سيسهل من عملية التحويل الخارجي".

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