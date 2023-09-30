السيسي: التحديات التي شهدناها كانت كفيلة بهدم مصر

العالم - مصر

وقال السيسي: "سأحكي للمصريين خلال أيام المؤتمر عما حدث في الدولة منذ عام 2011، وعما فعلناه في السنوات الماضية، والأمر كله متروك لله في الانتخابات المقبلة. المشكلة كانت في زرع التشكيك في المواطن تجاه الحكومة، والدول تقوم (تبنى) بالعمل والتضحية، وليس بالكلام والشائعات".

وأضاف: "التحديات التي شهدناها كانت كفيلة بهدم مصر، والأمة لا تبنى إلا على البناء والإصلاح، وليس على الإساءة والتشكيك والهدم. البعض هزّ ثقة الناس بنا في السنوات الماضية، وثقة الناس في أنفسهم، حتى استكثروا على أنفسهم بناء طريق أو كوبري (جسر) جديد".

واستدرك السيسي: "لا، ده لسه بدري أوي (الوقت لا يزال مبكراً) من العمل والجهد والمثابرة، والبناء والتنمية والتقدم. ولو كان التقدم ثمنه الجوع والحرمان أوعوا (حذار) تقولوا يا مصريين نأكل أحسن، لأن التقدم والازدهار أهم للأمة من أنها تأكل أو تشرب!".

وتابع: "نواجه كذباً وافتراءً وشائعات في كل إجراء ومسار نتحرك فيه، والإساءة تصل حتى إلى أسرنا، لكن مافيش (لا يوجد) حاجة تذهب سدى عند ربنا، فكل كلمة كذب أو إساءة لنا فيها أجر. المسؤول الذي أسيء له مش هايمشي (يترك منصبه) بهذه الطريقة، لأننا نؤمن بالله الذي سنقف أمامه ويحاسبنا، وكل تفاصيل المكر والإفك في السنوات العشر الماضية هي امتداد لبناء حالة من عدم الثقة للإنسان، حتى تصبح هذه الحالة جزءاً من الشخصية المصرية".

وزاد السيسي: "الهدف هو أن تكون الناس متشككة وغير واثقة في أنفسها، وفي بلدها، وبناء فكر وجداني على مدى 40 أو 50 عاماً يقوم على الهدم والإساءة. لا أحد سيأخذ أكثر من نصيبه، ويجب أن يكون لدينا يقين حقيقي في الله تعالى، وأن نقاتل من أجل الوطن والبلد فقط"، على حد تعبيره.