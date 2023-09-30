أزمة الغلاء المعيشي في بريطانيا تقلّص أعمار السكان خاصة الأكثر فقراً

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وأشارت الدراسة إلى احتمال أن تشهد الأسر الأكثر فقراً عدداً من الوفيات أعلى بأربع مرات مما قد يُسجّل لدى الأسر الأكثر ثراء، مع اضطرار العائلات الفقيرة إلى إنفاق نسبة أكبر من مدخولها على فواتير الطاقة التي شهدت ارتفاعاً كبيراً.



وقال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت:"ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل يضغط على الميزانية ومن المستحيل تماماً التنبؤ إن كان هناك مجال لتخفيضات ضريبية بحلول وقت إعلان الميزانية في ربيع العام المقبل، لا أرى أي شيء من شأنه أن يغير الوضع على المدى القريب".



ودرس الباحثون تأثير التضخم على معدلات الوفيات في اسكتلندا في خلال العامين الأخيرين مستحدمين البيانات لوضع نماذج عن نتائج مستقبلية محتملة بشأن متوسط العمر المتوقع وعدم المساواة في حال اعتماد عدد من السياسات التخفيفية.

وفيما اعتبر الباحثون أنّ دراستهم تساهم في توفير دليل على أهمية الاقتصاد لصحة السكان خلصوا الى أن تنفيذ سياسات الحكومة ليس كافياً لحماية الصحة ومنع تفاقم عدم المساواة .



وقال جيرمي هانت:"حال عدم تنفيذ أي إجراء قد يتسبب التضخم برفع نسبة الوفيات 5% في المناطق الأقل فقراً، و23% في المناطق الأكثر فقر".



وتباطأ معدل التضخم في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع في آب/أغسطس لكنّه يبقى الأعلى بين دول مجموعة السبع. وكان للإغلاق بسبب جائحة كورونا وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والحرب في أوكرانيا دور في تغذية هذا التضخم.

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