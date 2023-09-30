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بالفيديو.. ضرب وشتم على الهواء مباشرة والسبب عمران خان!

السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٨ بتوقيت غرينتش

وقع ضرب واشتباك على الهواء مباشرة على شاشة قناة "باكستان إكسبريس نيوز" عندما بدأ أحد أعضاء مجلس الشيوخ في سب وإهانة عمران خان، رئيس وزراء باكستان السابق، أمام محاميه!

العالم - اسيا والباسيفيك

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