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إعلام: انتهاء التحقيق في حادث حريق قاعة الأفراح المأساوي في العراق

إعلام: انتهاء التحقيق في حادث حريق قاعة الأفراح المأساوي في العراق
الأحد ٠١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٥ بتوقيت غرينتش

أعلن مصدر أمني عراقي، يوم الأحد، أن اللجنة المسؤولة عن التحقيق في حادث حريق قاعة الأفراح في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى في شمال العراق قد أنهت أعمالها، وقدمت النتائج إلى وزير الداخلية الذي سيعلن يوم الأحد عن تفاصيل الحادث.

العالم - العراق

تشير النتائج التي وصلت إليها اللجنة إلى أن الحادث "لا يحتوي على عناصر جنائية"، وأن الألعاب النارية وألواح الصاج المجلفن المحشوة بالمادة العازلة (السندويش بنل) هما السببان الرئيسيان وراء الحادث، وفقا لما نقله موقع قناة "الشرق نيوز".

وأشار التقرير إلى أن قاعة الأفراح التي وقع فيها الحادث كانت تفتقد إلى إجراءات السلامة، ولم تكن تحتوي على أي مخارج للطوارئ.

والأربعاء الماضي، أعلن العراق مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة أكثر من 150 آخرين جراء حادثة حريق في قاعات الأعراس في الحمدانية بمحافظة نينوى.

ووصف الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، ما حدث في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى بـ"الفاجعة المؤلمة"، فيما وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء حريق قضاء الحمدانية في محافظة نينوى، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، في بيان لها، أن "التحقيقات الأولية تؤكد أن حريق قاعة الحمدانية في محافظة نينوى سببه فقدان معايير السلامة".

وأعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، في وقت سابق، "ارتفاع عدد ضحايا حريق الحمدانية شمالي العراق إلى 114 قتيلا ونحو 200 مصاب"، مؤكدا إعلان الحداد لمدة أسبوع إثر حريق قاعة الأعراس في الحمدانية.

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إعلام: انتهاء التحقيق في حادث حريق قاعة الأفراح المأساوي في العراق

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