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بحضور السيد رئيسي.. بدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية

الأحد ٠١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

بدأ المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في دورته الـ37 ، اعماله اليوم الاحد، في العاصمة الايرانية طهران وذلك بحضور رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي.

العالم - ايران

يتبع ..

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