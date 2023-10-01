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شاهد.. ذكريات اللحظات المرعبة لمجزرة مدرسة اطفال بحمص

الأحد ٠١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٦ بتوقيت غرينتش

أحيا السوريون الذكرى السنوية التاسعة لمجزرة مدرسة 'عكرمة المخزومي' في مدينة حمص وسط البلاد بتفجير سيارتين مفخختين اودتا بحياة 55 شهيدا ومئات الجرحى. المجرزة ما تزال حاضرة في ذاكرة السوريين وشاهدة على دموية الفكر الإجرامي للمجموعات الإرهابية المسلحة. 

تفاصیل قاسیة ولحظات رعب والخوف، هذا ما خلفه الارهاب وصانعيها في ذاكرة السوريين في السنوات الماضية.

قبل تسعة سنوات.. الارهاب المدعوم اجنبيا خلف انفجارين مزدوجين بسيارتين مفخختين، استهدف طلاب مدرسة عكرمة المخزومي في مدينة حمص لحظة خروجهم من المدرسة.

عدي وريم لديهم رواية لاتروى ولاتنسى من الضحايا الابرياء من طلاب الذين كان لديهم أمل بالعلم والدراسة، ولكن الارهاب الغاشم ضرب صفوفهم بالتفجير والمجزرة التي راح ضحيتها خمسة وخمسون شهيداً ومئات الجرحى في صفوف التلاميذ وذويهم.

ولكن الأمل كان ولازال حاضرا لدى التلاميذ ولدى كوادر المدرسة ليكون المستقبل لديهم ممزوجا بالفرح والنصر على الارهاب.

قصص وحكايات ترويها يوميات الحرب على سوريا.. تحكي معاناة شعب استهدفه ارهاب مدمر، لكنه قاوم وسوف يقاوم.


وافاد مراسلنا في مدينة حمص، بانه لم يكن الاول من تشرين الاول من عام 2014، يوماً عادياً في يوميات الحرب على سوريا، فمجزرة مدرسة عكرمة المخزومي تكشف جانباً من جوانب الفكر الاجرامي الذي امتهن القتل سبيلاً لتحقيق اهدافه.

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