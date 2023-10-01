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شاهد.. تظاهرات في ساحة التحرير إحياء لذكرى تظاهرات تشرين

الأحد ٠١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٠:٤٩ بتوقيت غرينتش

بدأ توافد المتظاهرين اليوم الاحد، إلى ساحة التحرير وسط بغداد، للمشاركة في تظاهرات احياء ذكرى تظاهرات تشرين.

العالم - العراق

وتوافد العشرات من المتظاهرين الى الساحة، للمشاركة في التظاهرة". ويطالب المحتجون بكشف قتلة المتظاهرين ورفض قانون انتخابات مجالس المحافظات ومحاسبه الفاسدين وتحسين الوضع المعيشي واتفاقيه خور عبدلله الملغاة والسيطرة على سعر الصرف".

وكان قد وافق وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، على إقامة تظاهرة سلمية في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، بمناسبة الذكرى الرابعة لثورة تشرين.

وأندلعت تظاهرات تشرين في 1 تشرين الأول سنة 2019، في بغداد وبقية محافظات جنوبي العراق احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية للبلد، وجراءها استقال رئيس الحكومة العراقية آنذاك "عادل عبدالمهدي" وتم تشكيل حكومة مؤقتة برئاسة "مصطفى الكاظمي".

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