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23 عاما على ارتقاء أيقونة الانتفاضة الثانية الطفل محمد الدرة

الأحد ٠١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١١:١٠ بتوقيت غرينتش

يوم قتل الكيان الاسرائيلي الطفل محمد الدرة أمام مرأى ومسمع العالم أجمع.. من يذكر هذا المشهد الذي وقع في الـ30 من سبتمبر قبل ٢٣ عاما؟⁣

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23 عاما على ارتقاء أيقونة الانتفاضة الثانية الطفل محمد الدرة

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