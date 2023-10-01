23 عاما على ارتقاء أيقونة الانتفاضة الثانية الطفل محمد الدرة

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الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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ضيف وحوار
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الأحد ٠١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١١:١٠ بتوقيت غرينتش
يوم قتل الكيان الاسرائيلي الطفل محمد الدرة أمام مرأى ومسمع العالم أجمع.. من يذكر هذا المشهد الذي وقع في الـ30 من سبتمبر قبل ٢٣ عاما؟
العالم
-
فيديو غرافيك
تصنيف :
أهم الأخبار
العالم الاسلامي
فلسطین
غرافيك
فيديو غرافيك
كلمات دليلية :
محمد الدرة
انتفاضة 2000
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2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.