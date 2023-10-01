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مصر..

شاهد.. زفة عروسين على السكوتر..تفجر مواقع التواصل الاجتماعي

الأحد ٠١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٠١ بتوقيت غرينتش

بدل السيارات، شهدت طرقات محافظة الجيزة في مصر زفة عروسين على السكوتر، وسرعان ما تصدرت الفكرة الترند مع تداول الفيديوهات من المناسبة السعيدة على نطاق كبير.

العالم- منوعات

ظهر العريس مع عروسته على الطريق وهما يستقلان سكوتر وخلفهما سيارات تحتفل بزواجهما وسط أجواء من الفرح والسعادة.

وبطبيعة الحال مع نشر الفيديو تم تداوله بشكلٍ كبير وترافق بكمية من التعليقات عبر مواقع التواصل الإجتماعي. وعلى الرغم أنها ليست المرة الأولى التي نرى فيها الأفكار الغريبة في الأعراس والمناسبات، إلا أن إختيار السكوتر بدل السيارة من الأمور التي لفتت الأنظار كثيراً وحكى عنها الرواد.

ولا شك أن التعليقات وردود الفعل إختلفت على الفيديو، فهناك من لم تعجبه الفكرة وكتب: "يخرب بيت فكرة الترند اللى بوظت دماغ الناس"، وتعليق آخر كُتب فيه: "الله اجل واعلم ان القادم بنشوف عجب العجاب"... أما البعض الآخر فقدم التهنئة للثنائي، وكُتب في تعليق: "جميل مصر بلد العجائب و الشعب العسل".

من ناحيته، نشر مصور الزفة مهند فيديو قصير للعروسين عبر حسابه على تيك توك، وفي تصريحاته للصحافة عن هذه الفكرة التي تصدرت الترند، أشار الى أن العروسة "رجاء" تكون إبنة عمه، وفكرة الزفة بهذه الطريقة لم تكن من الأمور التي تم التخطيط لها!

وفي طريقهما الى مكان الفرح، حكى مهند أن الفكرة فجأة خطرت ببال العروسين، وعلق بالقول: "العرسان كانو ببيهزروا مع بعض في العربية وبيضحكوا واحنا كنا بنهزر على الطريق بالعربيات، وقررنا نقف قبل القاعة بشوية ونكمل الزفة بالاسكوتر"، وهذا بالفعل ما حصل.

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