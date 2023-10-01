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بالفيديو.. محاولة تفريق المتظاهرين من ساحة التحرير ببغداد

الأحد ٠١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٣١ بتوقيت غرينتش

تدخلت القوات الأمنية العراقية لتفريق المتظاهرين المتجمعين بساحة التحرير في العاصمة العراقية بغدادفي ذكرى تظاهرات تشرين.

العالم - العراق

ومنذ ساعات توافد المئات من المتظاهرين الى الساحة، للمشاركة في التظاهرة التي اقيمت إحياء لذكرى تظاهرات تشرين.

ويطالب المحتجون بكشف قتلة المتظاهرين ورفض قانون انتخابات مجالس المحافظات ومحاسبه الفاسدين وتحسين الوضع المعيشي واتفاقيه خور عبدلله الملغاة والسيطرة على سعر الصرف.

وكان قد وافق وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، على إقامة تظاهرة سلمية في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، بمناسبة الذكرى الرابعة لثورة تشرين.

وأندلعت تظاهرات تشرين في 1 تشرين الأول سنة 2019، في بغداد وبقية محافظات جنوبي العراق احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية للبلد، وجراءها استقال رئيس الحكومة العراقية آنذاك "عادل عبدالمهدي" وتم تشكيل حكومة مؤقتة برئاسة "مصطفى الكاظمي".

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