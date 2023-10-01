شك برائحة فنجان قهوة قدمته الزوجة.. كاميرا مراقبة كشفت حقيقة صادمة

العالم- حوادث

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، بدأت القصة في مارس 2023، حين كان "جونسون" الموظف بالقوات الجوية الأمريكية، يعمل في قاعدة بألمانيا، وبصحبته زوجته من أصول فلبينية "ميلودي".

في أحد الليالي شم "جونسون" رائحة كريهة في فنجان القهوة، فأعتقد أن خطأ حدث، ولكن في الصباح، قام بنفسه بإعداد القهوة، في الإناء الذي ملأته الزوجة، فشم نفس الرائحة، وبعدها امتنع عن شرب القهوة كلما قدمتها الزوجة، لكن ظل يدعي أنه يشربها.

وفي شهر يوليو 2023، عاد الزوجان إلى منزلهما في مدينة توكسون بولاية أريزونا، حيث يعمل "جونسون" بقاعدة ديفيس مونتان الجوية.

وفور عودتهما، قام "جونسون" بوضع كاميرات سرية في مطبخ المنزل، وحجرة غسل الملابس، حيث اعتقد "جونسون" أن طعم القهوة كان يشبه الكلور المستخدم في تبييض الملابس.

وبعد أيام، قام "جونسون" بمشاهدة ما سجلته الكاميرات، وجاءت اللقطات صادمة، حيث ظهرت الزوجة وهي تقوم بتعبئة زجاجة في حجرة غسل الملابس، ثم تضع منها شيئًا في غلاية القهوة.

وبعدها قام "جونسون" بتحليل الماء في غلاية الكهرباء، واكتشف نسبة عالية من الكلور في الماء، واستمر بعدها في تسجيل ما تقوم به الزوجة، قبل أن يتقدم ببلاغ رسمي ومعه الفيديوهات وتقرير اختبار عينة الماء للشرطة في أغسطس 2023.

وعلى الفور، قامت الشرطة باعتقال الزوجة "ميلودي"، وقررت السلطات عدم الإفراج عنها خشية هروبها إلى الفلبين، حيث اشترت منزلًا في بلدها.

وحسب شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، كانت الزوجة "ميلودي" قد تقدمت بطلب الطلاق، استمر الزوجان في العيش معًا حتى تنتهي إجراءات الطلاق، لكن الزوجة بادرت بمحاوله قتل "جونسون" للمطالبة ببوليصة التأمين على حياته، والاستفادة من معاشه.

وقد وجهت هيئة محلفين كبرى لائحة اتهام ضد الزوجة "ميلودي" بتهمة محاولة القتل من الدرجة الأولى، ومحاولة ارتكاب اعتداء مشدد وتسميم الطعام أو الشراب.

وسوف تعود للمحاكمة يوم 6 نوفمبر القادم.