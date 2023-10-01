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أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني..

أحمديان: أي تغيير في الجغرافيا السياسية لمنطقة القوقاز يزعزع الامن والاستقرار فيها

أحمديان: أي تغيير في الجغرافيا السياسية لمنطقة القوقاز يزعزع الامن والاستقرار فيها
الأحد ٠١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٦ بتوقيت غرينتش

أکد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي اكبر أحمديان الیوم الاحد، أن أي تغيير في الجغرافيا السياسية لمنطقة القوقاز يزعزع الامن والاستقرار ويفاقم الأزمة فيها.

العالم - إيران

وجاء ذلك خلال لقائه نظیره الارمیني ارمين غريغوريان وأشار أحمديان في هذا اللقاء الذي جری الیوم الاحد في طهران إلى آخر التطورات في منطقة القوقاز وضرورة بذل الجهود من قبل كافة الأطراف لإحلال السلام والأمن في المنطقة، وقال: إن أي تغيير في الجغرافيا السياسية للمنطقة يؤدي الى زعزعة الامن والاستقرار وتصعيد الأزمة.

وأضاف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في معرض شرحه للسياسة الأساسية والثابتة لجمهورية إيران الإسلامية في تطوير التعاون والتفاعل مع جيرانها وازالة التوتر والصراع من المنطقة، وقال: ان الحوارات الصريحة والبناءة بين دول المنطقة توفر الارضية للأمن المستقر والتنمية المتوازنة والرخاء والراحة لشعوب المنطقة.

وقال أحمديان: الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لتوفير الارضية اللازمة وعقد لقاء بين دول المنطقة.

وأكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، على التفاعلات والتعاون الاقتصادي بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأرمينيا وضرورة زيادة التبادلات التجارية المشتركة، وأعلن استعداد إيران لتحسين مستوى العلاقات في كافة المجالات.

وفي هذا اللقاء، أشار أمين مجلس الأمن القومي الأرميني أرمين غريغوريان أيضاً إلى العلاقات طويلة الأمد بين البلدين وأعلن استعداد بلاده للتطوير الشامل للعلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأشار إلى الدور الفعال للجمهورية الإسلامية في إحلال السلام والاستقرار في منطقة القوقاز، ودعا إلى استمرار دورها في هذا المجال.

ووصف غريغوريان المشاريع الاقتصادية والتجارية والصناعية بين البلدين بأنها مهمة للغاية وأكد على تنفيذها في أسرع وقت ممكن.

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أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني.. أحمديان: أي تغيير في الجغرافيا السياسية لمنطقة القوقاز يزعزع الامن والاستقرار فيها

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