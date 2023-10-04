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أهم الأهداف مناورات إيران والمسيّرات الجديدة المشاركة فيها

الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

أكد علي رضا شيخ المتحدث باسم المناورات من سمنان أنه في المناورات تم التخطيط للمرحلة النهائية لها، وهي متابعة ومطاردة الاهداف الجوية وتدميرها، كما تم إجراء عملية استكشافية على الاهداف المشبوهة، منوها إلى أن الاجسام الطائرة الصغيرة التي كانت موجودة كانت تقوم بحراسة كل انحاء ايران وتطوف الفضاء بكل اطرافه.

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم، أشار العميد رضا علي شيخ، إلى أنه في المجالات المختلفة قامت المسيرات بانجاز مهماتها وقدمت قدراتها على مقاومة الدفاعات الجوية حتى تم التمكن من السيطرة على الحروب الالكترونية الموجودة في ساحات الحرب.

ولفت العميد رضا علي شيخ الى أن ما تم إجرائه اليوم وهذه المرحلة النهائية هي إطلاق اسراب من الاجسام الطائرة في أمكنة مختلفة، وغالبيتها كانت تنطلق من مكان واحد في ساحة العمليات وجميعهم كانوا يقومون بانجاز مهامهم في الفضاء او على الارض ويحققون اهدافهم الجوية والارضية ما ساعد على رفع الاستعدادات القتالية للقوة الجوية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية ونحن في هذه المرحلة استفدنا من كل الطاقات الموجودة لدينا من خلال هذه المسيرات التي تمكنت من التخلص من الرادارات.

وبيّن العميد رضا علي شيخ أنه ولاول مرة تم التمكن بشكل حقيقي وواقعي من استثمار واستخدام وتجريب الاجهزة وصواريخ الجو جو، حيث تم إجراء هذه المناورات وتجربتها في الجو وتم استخدام وتجريب بعض المسيرات التي لم تجرّب سابقا، وقد شاهدنا في الـ 24 ساعة الماضية ان مسيرة أبابيل5 ، تمكنت من الاقتراب من المدمرة الامريكية 'اورليبرك' في بحر عمان والمياه الحرة، حيث تمكنت من من التعرف على كل الاحداث المتحركة فوق سطح البحر.

وتتواصل المناورات المشتركة للطائرات المسيرة التي اطلقها الجيش الايراني يوم امس الثلاثاء في مختلف انحاء البلاد بهدف الارتقاء بالقدرات القتالية للمسيرات الإيرانية.

وعلى هامش المناورات رصدت مسيرة 'أبابيل خمسة' الإيرانية المدمرة الأميركية 'اورليبرك' في المحيط الهندي وقامت بتصويرها. وهذه المسيرة مجهزة بغلاف يمتص أمواج الرادار ويصعب اكتشافها.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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