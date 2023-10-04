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ليبيا: انقسام داخل المجلس الأعلى للدولة حيال القوانين الانتخابية

الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٣ بتوقيت غرينتش

أمل الليبين في الخروج من دوامة الصراع بين القوى السياسية لا يبدو انه قريبا، فبعد ايام قليلة من تصويت مجلس النواب، بالموافقة بالإجماع على إصدار قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية عاد الجدل والصراع الى الواجهة.

العالم - خاص بالعالم

حيث كشفت مصادر ليبية عن وجود انقسام حاد تواجهه رئاسة مجلس الدولة بشأن توضيح موقفه من إعلان مجلس النواب حول القوانين الانتخابية التي أنجزتها اللجنة المشتركة بين المجلسين.

المصادر الليبية اوضحت أن رئيس مجلس الدولة محمد تكالة، يواجه ضغوطاً كبيرة من طرف تيارين داخل المجلس.

الأول رافض لإصدار مجلس النواب القوانين الانتخابية ويطالب رئاسة المجلس بضرورة الإعلان عن رفض هذه الخطوة، والثاني يشدد على ضرورة موافقة مجلس النواب وإصدار بيان في ذلك للمضي نحو إجراء الانتخابات.

هذا وكان مجلس الدولة عقد جلسة الاثنين الماضي بالتزامن مع جلسة مجلس النواب، إلا أنه لم يعلن عن موقفه من إعلان الأخير إصدار القوانين الانتخابية.

مضيفة أن هذا الصمت جاء على خلفية مجادلات حادة بين أعضاء المجلس حيال خطوة مجلس النواب ورات العديد من المصادر ان من المرجح أن تعلن رئاسة مجلس الدولة رفضها إصدار قوانين الانتخابات في صورتها المعدلة.

وفي السياق نفسه أثير جدل كبير حول دستورية اصدار القوانيين وطريقة إصدارها من قبل مجلس النواب وكذلك بعض هذه القوانين واعتبر رئيس المجلس، عقيلة صالح، أن تصويت النواب بمثابة إصدار القوانين وانه يجب التنفيذ.

ومن بين النصوص التي تضمنتها القوانين الجديدة التي تختلف عليها الاطراف تشكيل حكومة موحدة للإشراف على إجراء الانتخابات، مع منع رئيسها ووزرائها من الترشح للانتخابات.

كما قيل ان القوانين الجديدة تسمح لحملة الجنسيات الأجنبية بالترشح للجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، كما أنها تسمح للعسكريين بالترشح وعودتهم إلى سابق عملهم حال خسارة أي منهم في الانتخابات.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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