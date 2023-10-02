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الخارجية السعودية تصدر بيانا بشأن حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد

الخارجية السعودية تصدر بيانا بشأن حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد
الأحد ٠١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١١:٤٤ بتوقيت غرينتش

أصدرت وزارة الخارجية السعودية يوم الأحد بيانا بشأن قيام أحد المتطرفين في بحرق نسخة من القرآن الكريم في السويد.

العالم-السعودیة

وأعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار السعودية الشديدين إقدام أحد المتطرفين في مدينة مالمو السويدية بحرق نسخة من المصحف الشريف، وذلك بعلم من السلطات المحلية التي صرحت له بالقيام بجريمته النكراء.

وأكدت الوزارة مجددا موقف السعودية الرافض بتاتا لكافة هذه الأعمال السافرة التي تكررت مع الأسف بشكلٍ ممنهج في عددٍ من العواصم الأوروبية بدعوى حرية التعبير لاستفزاز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم.

وشددت الوزارة على مطالبة السعودية للسلطات السويدية بأهمية التصدي بشكلٍ عاجل لهذه الممارسات، ووقف تقديم التصاريح لهذه الفئة المتطرفة التي تسهم في تأجيج الكراهية والعنصرية.

هذا وقام المهاجر العراقي في السويد سلوان موميكا يوم السبت مجددا بحرق نسخة من القرآن الكريم في مدينة مالمو تحت حماية الشرطة التي اعتقلت شخصين كانا من ضمن المحتجين على هذه الواقعة.

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الخارجية السعودية تصدر بيانا بشأن حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد

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