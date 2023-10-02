بالفيديو/ تقرير عبري يرصد "وباء مجتمعي خطير" في "إسرائيل"

العالم- فلسطين

وقالت القناة العبرية: "تتواصل أعمال العنف في الشوارع بلا حدود وبلا رادع، وقد أوقعت خلال ال 24 ساعة الماضية خمسة قتلى، فقد قُتِل أحد أفراد عصابات الإجرام المنظم في عسقلان في إطار الاغتيالات المتبادلة".

وأضافت القناة أنه "في نتانيا، قُتل أحد العمال الإرتيريين وأُصيب عشرة آخرون خلال الاشتباكات مؤيدي ومعارض النظام الحاكم في أرتيريا، وقتلى آخرون على خلفية جنائية أيضا خلال عمليات طعن وإطلاق نار في القدس وتل أبيب وعشرات الإصابات من الشمال وحتى الجنوب".

واستعرض تقرير للقناة، "ظاهرة العنف التي تحولت إلى وباء وجسدت فقدان السيطرة"، معتبرا أن "إسرائيل" تعيش في حالة نزيف دامٍ؛ سبب توالي "أحداث العنف" خلال الأسبوع الأخير.

وبحسب التقرير، فقد تعرض أحد مستوطني "كرمئيل" للاعتداء والطعن على يد آخرين بعد اعتراضهم على قيامهم بإحداث ضجة بالقرب من منزله.

وذكر أن أعمال العنف باتت مشاهد عادية خلال المباريات، موضحا أنه بعد أحداث العنف التي شهدتها المباراة في "تل أبيب" الأسبوع الماضي، تكرر هذا المشهد أمس خلال المباراة التي جمعت مكابي "تل أبيب" وهبوعيل فتح تكفا.

ووفقا للتقرير، فقد اعتدى خمسة من مشجعي "هبوعيل" على مشجعي مكابي "تل أبيب"، مما تتطلب نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج. وختم التقرير: "أعمال العنف المجتمعي تنتشر بكل مكان. في الملاعب وفي الشوارع وأيضا في المناطق السكنية، وعلى ما يبدو فإن المسمى المناسب لهذه الظاهرة هو تحولها إلى وباء مجتمعي".