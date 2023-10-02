توزيع الجوائز على الفائزين بجائزة المصطفى(ص) في نسختها الخامسة

العالم- الثقافة

وأفادت اللجنة الإعلامية لمؤسسة المصطفى(ص) للعلوم والتكنولوجيا بإقامة حفل منح جائزة المصطفى(ص) في دورتها الخامسة، اليوم الاثنين 2 من تشرين الأول/أكتوبر 2023 .

واستُهلّ هذا الحفل بقراءة آيات من الذكر الحكيم، وألقى مدير عام جائزة المصطفى(ص) ، المهندس صفاري نيا كلمةً أكّد فيها أن مؤسسة المصطفى(ص) تسعى الى خلق جو من التعاون بين العلماء والباحثين حول العالم الاسلامي لايصال افكارهم الى مرحلة التنفيذ وتحقيق فائدة ومصلحة المجتمات الاسلامية، كما عبر صفاري نيا عن أمله في ان تصبح مؤسسة المصطفى(ص) للعلوم والتكنولوجيا انموذجاً للتعاون العملي حول العالم.

وأضاف صفاري نيا بأن جائزة المصطفى لا تقتصر مهمتها فقط على تكريم العلماء وإنما أيضاً توضيح الطريق والمسار الذي أوصل العلماء إلى الإنجازات المختلفة التي من شأنها إيجاد نظام متنوع من التفاعلات التي تخدم رفاهية البشرية، كما أنّها تعمل على إحياء الفكر في قلب المراكز الاجتماعية والعلمية في العالم الإسلامي ليعود الوضع كما كان عليه أيّام الحضارة الإسلامية القديمة .

ومشدداً على أن "مؤسسة المصطفى(ص) تسعى إلى تطوير العلم والتكنولوجيا والتواصل في العالم الإسلامي، وفي قسم التواصل تعد إقامة برامج STEP و EISA سنوياً برامج مؤثرة في التنسيق بين العلماء وكذلك تقوم المؤسسة ببناء إمكانيات علمية مستقبلية عن طريق حث طلاب المدارس وطلاب الجامعات لطلب العلم في إطار مسابقات، بالإضافة إلى ترسيخ الخطاب العلمي عبر متحف المصطفى(ص) للفنون، ومجتمع خادم المصطفى(ص) وسفير المصطفى(ص) لفتح أبواب التعاون مع مؤسسة المصطفى(ص) ".

بدوره شدد السكرتير العلمي لمؤسسة المصطفى (ص) علي اكبر صالحي، على اهمية العلم في تطوير الامم والنهوض بالشعوب، وقال خلال كلمة له في مراسم تكريم الفائزين بجائزة المصطفى(ص): اجتمعنا اليوم لتسليط الضوء على عدد من الانجازات وتكريم عدد من العلماء؛ العلم هو اللبنة الاولى للتطور، ومنذ القدم خصص العلماء حياتهم لتطوير.

وعبر صالحي عن سعادته باستضافة عدد من العلماء من حول العالم خلال مراسم تكريم الفائزين بجائزة المصطفى (ص) مشيراً إلى ان جائزة المصطفى(ص) لا تكرم هؤلاء العلماء فقط، وانما تكرم كل من يساهم في الانجازات العلمية.

كما اشار إلى اهمية العلم في قدرته على تغيير اساليب الحياة وصنع مستقبل افضل للجميع، مشدداً على ضرورة الاستثمار في العلم والتحقيق والبحث، مضيفا أنه من خلال اقامة مراسم جائزة المصطفى(ص) ، يمكن اعطاء طريق صحيح للاجيال القادمة للبحث والتطوير.

وختم صالحي كلمته بتقديمه تقريرا عن الانجازات التي تحققت خلال الدورات الخمس لجائزة المصطفى(ص).

بدوره عبر الفائز بجائزة المصطفى(ص) بدورتها الخامسة 2023 البروفسور المصري احمد حسن، عن فخره كونه احد الفائزين بالجائزة، مؤكداً انه خلال العقدين الماضيين بدأنا جهوداً حثيثة لايجاد مجال جديد تحت عنوان "مستودعات البرمجيات واستخراجها" في الهندسة التقنية.

يسعدني ان اشكر المجتمع العالمي لعلوم البرمجيات والحاسوب الذي تابع وبشكل جدي هذه الفكرة الجادة والعميقة، كما دعم هذه الفكرة من خلال التقنيات المتطورة والمؤثرة.

من جانبه، أكد أميد فرخ زاد الفائز بالدورة الخامسة لجائزة المصطفى (ص) وخلال كلمته في حفل تكريم الفائزين، أن جائزة المصطفى(ص) ثروة علمية للعالم الاسلامي، موضحا أنه، سيخصص المبلغ النقدي للجائزة لإنشاء مؤسسة تمنح جوائز للعلماء الشباب، مشدداً على ان الهدف من هذا العمل هو تشجيع الطلاب الشباب، الأشخاص الذين لديهم موهبة وسيحققون إنجازات مهمة في السنوات القادمة، لكنهم الآن لا يستطيعون تمويل أبحاثهم.

بدورها عبرت البرفيسورة اللبنانية سامية خوري الفائزة بجائزة المصطفى(ص) عن فخرها وامتنانها لترشيحها لنيل جائزة المصطفى، وخاصة باعتبارها المرأة الثانية التي تحصل على الجائزة، واول امرأة حازت عليها في مجال الحياة وعلوم الطب والتكنولوجيا. مؤكدة انه بالرغم من الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان، استطاعت مع فريقها العلمي مواصلة ابحاثها العلمية.

واضافت خوري: تمكنت من افتتاح مركز تخصي لعلاج مرض (MS)، ميرة إلى ان هذا المركز تطور واتسع بكل كبير والان سجل اكثر من 24 الف مريض في المركز.

وحول ابتكارها أساليب جديدة في علاج مرض التصلب العصبي المتعدد (MS) وتحديد العوامل المسببة للمرض وآليات تنظيمه وتحمله، قالت خوري ان هذا الإنجاز الذي توصلت اليه هو عبارة عن سلسلة أعمال استغرقت عدة سنوات، لفهم آلية عمل هذا المرض، ومسبباته، وكيفية تأثير جهاز المناعة على الجهاز العصبي، وكيفية تسببه بالالتهابات، مشيرة الى أن الأبحاث التي عملت عليها تمركزت حول كيفية تثبيط الالتهابات، والسيطرة عليها، لمعالجة المرض.

من جهته، عبر البروفسور احمد فوزي اسماعيل، الفائز بالدورة الخامسة لجائزة المصطفى (ص) وخلال كلمته في حفل تكريم الفائزين، عن شكره وامتنانه لنيله جائزة معتبرة في المجال العلمي والمقالات والابحاث العلمية، مؤكدا ان هذا التكريم ليس تكريما شخصيا، وانما دعم لجهود فريق كامل من قبل عدد كبير من العلماء والاشخاص المعتبرين. مجددا شكره وامتنانه لمؤسسة المصطفى التي اتاحت له فرصة حصوله على الجائزة.

وأكد اسماعيل على ضرورة البحث والتحقيق والابتكار والاختراعات العلمية لحل مشكل العالم الاسلامي، مشددا على أن بضع آيات من القرآن الكريم كانت ملهمة له لتطوير تكنولوجيا الأغشية، موضحا انه: "عندما قرأت هذه الآيات أدركت أن الانفصال الفيزيائي ليس المقصود، بل الانفصال الناتج عن درجة الحرارة والتركيز والملوحة".

واخيرا، عبر البروفسور التركي مورات ايسال الفائز بالدورة الخامسة لجائزة المصطفى (ص) وخلال كلمته في حفل تكريم الفائزين، عن فخره بنيله هذه الجائزة، مضيفا أن هذه الجائزة منصة فريدة للتعريف بعلماء البلدان الاسلامية، مشددا على أن نل الجائزة لم تكن بالنسبة له امرا شخصيا بل نقطة تحول على المستوى العلمي، وكانت نقطة الهام ودافع لمواصلة تحقيقاته بالتزام اكبر. موضحا أن ابحاثه تتمحور حول الاتصالات اللاسلكية، خاصة وان الحياة اليومية تعتمد بشكل كبير على البيانات اللاسلكية.

وتخلل الحفل مقطوعات فنية من المناسبة، قدمها منشدون من اكثر من بلد اسلامي، منها لبنان وايران وتركيا وماليزيا.

ويذكر أنه تم تكريم عدد من العلماء من خمسة بلدان هي لبنان وايران ومصر وتركيا وماليزيا.

ومن المقيمين في البلدان الإسلامية:

نالت البروفيسورة سامية خوري من لبنان مواليد عام 1958 وسام جائزة المصطفى في مجال العلوم والتكنولوجيا الحيوية لابتكارها أساليب جديدة في علاج مرض التصلب العصبي المتعدد (MS) وتحديد العوامل المسببة للمرض وآليات تنظيمه وتحمله.

كذلك حاز البروفيسور مورات أفيسال من تركيا مواليد عام 1973 على وسام جائزة المصطفى في مجال علوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لإنجازاته في تكنولوجيا الاتصالات الضوئية اللاسلكية

وأيضاً حاز البروفيسور أحمد فوزي إسماعيل من كمبوديا مواليد عام 1966 على وسام جائزة المصطفى في مجال العلوم الأساسية والهندسية على عمله في تطوير تطبيقات تكنولوجيا الأغشية

ومن غير المقيمين في الدول الإسلامية:

حاز البروفيسور أحمد حسن (مصري الجنسية) مقيم في كندا من مواليد عام 1976 على جائزة المصطفى لعام 2023 في مجال علوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات عن عمله في التنقيب بمستودعات البرمجيات (MSR)

وحاز الفائز الأخير البروفيسور أميد فرخ زاد (إيراني الجنسية) والمقيم في الولايات المتحدة من مواليد عام 1969 على جائزة المصطفى في مجال العلوم والتكنولوجيا الحيوية والطب عن عمله في تصميم وتطوير وتقييم سريري لأدوية جديدة تعتمد على جزيئات البوليمر النانوية.