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مدير نادي سباهان: سنرفع شكوى ضد نادي الاتحاد السعودي لانسحابه من المباراة

مدير نادي سباهان: سنرفع شكوى ضد نادي الاتحاد السعودي لانسحابه من المباراة
الثلاثاء ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٠ بتوقيت غرينتش

 اعلن المدير التنفيذي لنادي سباهان اصفهان الايراني محمد رضا ساكت ان النادي سيرفع شكوى للاتحاد الاسيوي لكرة القدم ضد نادي اتحاد جدة السعودي لانسحابه من المباراة التي كانت مقررة بينهما مساء الاثنين على ملعب "نقش جهان" في اصفهان، بعد ان طرح مطلبا خارج القضايا الرياضية وضد المبادئ المطروحة في كل مكان..

العالم - ايران

وقال ساكت بخصوص رفض الاتحاد السعودي اللعب أمام سباهان: قمنا بتنظيم الامور اللازمة منذ أسابيع لإقامة مباراة وفق المعايير على مستوى دوري أبطال آسيا، وتم توفير الارضية اللازمة لإقامتها بأفضل صورة ممكنة.

وأضاف: لقد استقبل نادي سباهان فريق الاتحاد السعودي بشكل جيد عند وصوله إلى إيران، وهو الامر الذي لقي استحسان المدير التنفيذي لهذا النادي.

وقال: يوم الأحد في تمام الساعة 11:00 صباحاً، تم عقد اجتماع بحضور ممثلي الشؤون الامنية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم ونادي سباهان والاتحاد السعودي، وتمت الموافقة على كل شيء.

وأوضح ساكت: ان ملعب نقش جهان حصل على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الآسيوي لكرة القدم واتحاد كرة القدم ومنظمة الدوري منذ أكثر من عامين ونصف وشهد إقامة الكثير من المباريات فيه.

وتابع: خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد قبل المباراة لم يتم طرح اي نقطة غموض وليس هنالك اي شيء من ذلك في محضر الاجتماع، وقام نادي سباهان بالتنسيق مع مراقب المباراة بوضع ملعب "نقش جهان" تحت تصرف نادي الاتحاد السعودي للتدريب عليه بالأمس (الاحد)، وقد أجرى هذا النادي جلسة تدريبية في نفس الملعب بالتصميم الحالي، وهم استحسنوا استضافتنا لهم.

وأوضح: ان جماهير نادي سباهان، رجالا وسيدات، حضروا الى الملعب بكثافة لمشاهدة المباراة وكان سفير المملكة العربية السعودية ضيفنا، ولكن تم طرح بعض الأمور من قبل مراقب المباراة وهو ما طالب به الاتحاد وكانت خارج القضايا الرياضية وضد المبادئ المطروحة في كل مكان.

وقال ساكت: قبل دقائق من المباراة خرج الاتحاد من الملعب من جانب واحد وأعلن الحكام الغاء المباراة، وسنقدم شكوانا مرفقة بالوثائق إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

يذكر ان المجموعة الثالثة من دوري ابطال آسيا تضم سباهان اصفهان واتحاد جدة السعودي والقوة الجوية العراقي واجمك الاوزبكي.

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مدير نادي سباهان: سنرفع شكوى ضد نادي الاتحاد السعودي لانسحابه من المباراة

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