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قائد الثورة يستقبل مسؤولي النظام وسفراء الدول الإسلامية وضيوف مؤتمر الوحدة 

قائد الثورة يستقبل مسؤولي النظام وسفراء الدول الإسلامية وضيوف مؤتمر الوحدة 
الثلاثاء ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٣١ بتوقيت غرينتش

استقبل قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، وبالتزامن مع ذكرى ولادة النبي محمد (ص) والإمام الصادق (ع)، جمعا من الأشخاص والمسؤولين الحكوميين وسفراء الدول الإسلامية وضيوف مؤتمر الوحدة .

العالم - ايران

هذا وسنوافيكم بتفاصيل اللقاء لاحقا .

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قائد الثورة يستقبل مسؤولي النظام وسفراء الدول الإسلامية وضيوف مؤتمر الوحدة 

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