الثلاثاء ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٣
١٢:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد..

من داخل صالون حلاقة.. مرشح رئاسة أميركي يتوعد الصين !

الثلاثاء ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٢:١٣ بتوقيت غرينتش

صرح مرشح الرئاسة الأمريكي فيفيك راماسوامي بأن على مؤسسة السياسة الخارجية الأمريكية أن تستيقظ من سباتها، وعرض طريقته لتجنب الحرب العالمية الثالثة.

العالم - الأمیرکیتان

جاء ذلك في تصريحات مثيرة لراماسوامي في مقطع فيديو، نشر في حسابه الرسمي على موقع X، يتحدث فيه من صالون للحلاقة بينما يقوم الحلاق بتهذيب شعره، حيث تابع بأن على مؤسسة السياسة الخارجية الأمريكية "أن تستيقظ من سباتها، فالاتحاد السوفيتي لم يعد موجودا، إلا أن الصين الشيوعية موجودة، والحزب الشيوعي الصيني يتحكم في أسلوب حياتنا بالكامل اليوم.

واضاف: ولو كان الأمر يتعلق ببالون تجسس روسي يحلق فوق وطننا لأسقطناه في لحظة وشددنا العقوبات، لكننا لم نفعل ذلك لأننا نعتمد على الصين، على نحو لم نعتمد فيه قط على الاتحاد السوفيتي.

وقال: سوف أقود البلاد نحو الاستقلال الاقتصادي عن الحزب الشيوعي الصيني وحل التحالف الروسي الصيني، وهذه هي الطريقة لردع العدوان الصيني وتجنب الحرب العالمية الثالثة"، حسب قوله.

روابط ذات صلة

ارتفاع مصابي حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية الى 45 شخصا + فيديو

شاهد.. وزير التجارة المغربي يرفض الحديث باللغة الفرنسية!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ميسي يعود إلى برشلونة.. لكن من أجل الوداع!

العراق.. السوداني يتحدث مع مساعد بوتين في مشروع ميناء الفاو

شاهد.. من داخل صالون حلاقة.. مرشح رئاسة أميركي يتوعد الصين !

بالصور.. ما هو طعام ترامب المفضل؟!

بالصورة.. هلاك 3 عناصر لـ'قسد' اثر استهدافهم بمُسيّرة تركية

شاهد بالفيديو.. ايران.. الكشف عن مسيرة جديدة خلال مناورات للمسيرات