من داخل صالون حلاقة.. مرشح رئاسة أميركي يتوعد الصين !

العالم - الأمیرکیتان

جاء ذلك في تصريحات مثيرة لراماسوامي في مقطع فيديو، نشر في حسابه الرسمي على موقع X، يتحدث فيه من صالون للحلاقة بينما يقوم الحلاق بتهذيب شعره، حيث تابع بأن على مؤسسة السياسة الخارجية الأمريكية "أن تستيقظ من سباتها، فالاتحاد السوفيتي لم يعد موجودا، إلا أن الصين الشيوعية موجودة، والحزب الشيوعي الصيني يتحكم في أسلوب حياتنا بالكامل اليوم.

واضاف: ولو كان الأمر يتعلق ببالون تجسس روسي يحلق فوق وطننا لأسقطناه في لحظة وشددنا العقوبات، لكننا لم نفعل ذلك لأننا نعتمد على الصين، على نحو لم نعتمد فيه قط على الاتحاد السوفيتي.

وقال: سوف أقود البلاد نحو الاستقلال الاقتصادي عن الحزب الشيوعي الصيني وحل التحالف الروسي الصيني، وهذه هي الطريقة لردع العدوان الصيني وتجنب الحرب العالمية الثالثة"، حسب قوله.