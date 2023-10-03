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شاهد.. وزير اتصالات كيان الإحتلال يؤدي طقوسا تلمودية في الرياض

الثلاثاء ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٣١ بتوقيت غرينتش

نشرت قناة "كان" العبرية مقطعا مصورا لوزير الاتصالات الصهيوني شلومو كرعي وهو يؤدي طقوسا تلمودية وصلوات عيد العرش في العاصمة السعودية الرياض.

العالم - السعودية

ونشر الوزير الصهيوني عبر قناته على "تلغرام" صورا ومقطع فيديو وهو يصلي بلفائف التوراة ورموز ما يسمى عيد العرش الأربعة في الرياض.

وكان كرعي وصل مساء أمس الاثنين إلى الرياض، على رأس وفد يضم رئيس لجنة الاقتصاد البرلمانية دافيد بيطون، ونائب المدير العام لوزارة الاتصالات، رئيس ديوان الوزير والناطق باسمه، ومديرة العلاقات الخارجية، وممثلي إدارة البريد ووزارة الخارجية.

وحسب قناة "I24" العبرية، سيشارك الوفد في مؤتمر دولي يعقد في العاصمة الرياض من يوم الاثنين حتى الأربعاء، بحضور ممثلين من كافة أنحاء العالم.

وكان وزير السياحة الصهيوني حاييم كاتس قد وصل الثلاثاء الماضي إلى السعودية على رأس وفد بلاده إلى مؤتمر منظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة، وكانت هي المرة الأولى التي يسافر فيها وزير صهيوني إلى السعودية.

وسبق لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن قال في حديث لشبكة "فوكس نيوز" إن السعودية تقترب من تطبيع العلاقات مع "إسرائيل"، لكن القضية الفلسطينية تظل مهمة للمفاوضات، حسب قوله.

بدوره، قال نتنياهو إن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام مع السعودية خلال الأشهر القليلة المقبلة، أو سيتم تأجيله لعدة سنوات.

المصدر: موقع "روسيا اليوم" عن "قناة كان"

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