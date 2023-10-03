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بالفيديو.. من يريد ان يسرق فكرة الوحدة ويحولها لوحدة تطبيع؟!

الثلاثاء ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٠:٢١ بتوقيت غرينتش

قال الاكاديمي والباحث السياسي طلال عتريسي ان الاستراتيجية الامريكية تعمل منذ سنوات على الوحدة على قاعدة التطبيع اي توحيد العرب والمسلمين على قاعدة التطبيع مع كيان العدو الصهيوني.

العالم - خاص العالم

واضاف طلال عتريسي في حوار خاص لقناة العالم عبر برنامج (مع الحدث) ان الاستراتيجية الامريكية تكمن في جمع عددا من الدول وتقول انها متفقة على التطبيع وتعمل وفق الاطروحة المخادعة واللقاء الابراهيمي والاديان الابراهيمية وان كل الاديان تجتمع وبالتالي يكون كيان الاحتلال في قلب هذا اللقاء الابراهيمي، واشار الى ان هناك من يحاول ان يسرق فكرة الوحدة ويحولها لوحدة تطبيع مع الكيان.

واوضح ان سماحة السيد حسن نصرالله الامين العام لحزب الله حذر من ان يكون التطبيع مقدمة للاعتياد على اللقاء مع هذا الكيان وبالتالي سيشعر هذا الكيان ان يده اصبحت اكثر حرية في البطش داخل فلسطين، مؤكدا ان بعض الدول وقعت منذ بضع سنوات اتفاق التطبيع مع الكيان الصهيوني في المقابل ازدادت حدة حركة المقاومة الفلسطينية والعمليات البطولية والاسود المنفردة التي كانت تقوم بعمليات الطعن والدهس وبالتالي المواجهات التي حصلت في اكثر من مخيم وجهت رسالة ان محاولات التطبيع لن توقف عجلة المقاومة.

المزيد بالفيديو المرفق..

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بالفيديو.. من يريد ان يسرق فكرة الوحدة ويحولها لوحدة تطبيع؟!

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