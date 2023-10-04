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ترامب: سأعود للرئاسة وأنهي هذه المرحلة المظلمة من أمريكا

الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٤ بتوقيت غرينتش

إنه سيعود إلى رئاسة الولايات المتحدة من جديد في الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2024، هذا ما صرح به الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال اليوم الثالث من محاكمته أمام محكمة في نيويورك، متعهداً بإنهاء ما أسماه المرحلة المظلمة في تاريخ واشنطن.

العالم - خاص بالعالم

وقال دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق:" سأعود للرئاسة وأنهي هذه المرحلة المظلمة من تاريخ البلاد»، «رفض محكمة نيويورك تشكيل هيئة محلفين أمر غير مسبوق» وسابقة من نوعها. «العدالة يجب ألا تستخدم كسلاح سياسي».

ولا تشارك هیئة محلّفین فی المحکمة المدنیة التی بدأت هذا الأسبوع، ما یعنی أن مصیر ترامب بأیدي إنغورون وحده، وهو أمر لم یثن الرئیس السابق عن وصفه بأنه قاض دیموقراطي 'مارق' ینبغی منعه من مزاولة المهنة.

ولم يكتف ترامب بالدفاع عن نفسه، بل هاجم المدعية العامة لولایة نیویورك ليتيتيا جيمس، ووصفها بأنها 'فاسدة للغایة' و'تفتقر بشکل فاضح إلی الکفاءة'،. وتسعی جیمس لتغریم ترامب مبلغا یصل إلی 250 ملیون دولار وإزاحته لاثنین من ابنائه من إدارة إمبراطوریة العائلة الاقتصادیة.

كما هاجم ترامب الديموقراطيين، إضافة إلى منافسه في الإنتخابات الرئاسية المقبلة والرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن.

وزعم ترامب أن ما يحدث ضده من ملاحقات قانونية يعود لتقدمه على الرئيس الحالي، بايدن، في كل استطلاعات الرأي المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق:' أنا أيضًا أتقدم على بايدن كثيرًا. إذا لم أكن كذلك، فلن أواجه مثل هذه التجارب. شكراً جزيلاً".

وتأتی المحکمة المدنیة بعدما خلص القاضی فی نیویورك آرثر إنغورون بأن ترامب ونجلیه إریك ودونالد جونیور قاما بالاحتیال عبر تضخیم قیمة العقارات والأصول المالیة لمنظمة ترامب علی مدی سنوات.

ونتیجة ذلك، أمر القاضی بسحب تراخیص أعمال تجاریة سمحت لمنظمة ترامب بإدارة بعض أملاکها فی نیویورك، فی خطوة تعرف بأنها بمثابة 'عقوبة إعدام بحق الشرکات'.

وبحسب خبراء ، لا يمكن الحكم على ترامب بالسجن في هذه القضية، لكن هذه المحاكمة ستقدم لمحة مسبقة عن الأحداث القانونية التي يرجح أن تعرقل حملته للفوز بترشيح الحزب الجمهوري.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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