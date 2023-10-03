نوري المالكي: العراق يستعد لاجراء انتخابات محلية تتسم بالنزاهة

العالم - العراق

وقال مكتب المالكي في بيان إن “رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه اليوم سفيرة الولايات المتحدة الامريكية الينا رومانسكي. وفي بداية اللقاء قدمت السفيرة التهنئة للمالكي بمناسبة حلول العيد الوطني لجمهورية العراق، متمنية للشعب العراقي المزيد من التقدم والازدهار”.

وأضاف أن “الجانبين استعرضا مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن مشاركة العراق في اجتماعات الجمعية العامّة للأمم المتحدة في نيويورك مؤخرا وحرص بغداد على الحضور الفاعل في المحافل الدولية والتواصل وديمومة العلاقة مع المجتمع الدولي”.

واكد المالكي أن “العراق يطمح الى علاقات متوازنة مع جميع دول العالم يكون اساسها التعاون واحترام المصالح المشتركة”، موضحا ان “العراق يستعد لاجراء انتخابات محلية تتسم بالشفافية والنزاهة بهدف عودة الحكومات المحلية الى فاعليتها لتكون قادرة على تقديم الخدمات للمواطن”.

بدورها جددت السفيرة الأمريكية دعم بلادها لاستقرار العراق، مؤكدة “الاستمرار في تقديم المساعدات الضرورية للعراقيين ضمن اتفاق الإطار الاستراتيجي بين البلدين”.