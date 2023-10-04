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خلال لقائه امين عام مجمع الفقه الاسلامي الدولي...

أمير عبداللهيان: يجب أن نتصدى لمعاداة الاسلام بحزم وذكاء

أمير عبداللهيان: يجب أن نتصدى لمعاداة الاسلام بحزم وذكاء
الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٠ بتوقيت غرينتش

اكد وزير الخارجية الايراني ضرورة التوافق والتنسيق بين علماء الدين للتصدي بحزم وذكاء للحركات الزاحفة والاعمال المسيئة للمقدسات والقيم الإسلامية، معلنا استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية للتعاون مع مجمع الفقه الإسلامي الدولي في هذا المجال.

العالم - ايران

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الايراني "حسين أمير عبداللهيان" ، في طهران الثلاثاء ، مع الامين العام لمجمع الفقه الاسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الاسلامي "مصطفى سانو" الذي يزور البلاد للمشاركة في مؤتمر الوحدة الإسلامية الدولي السابع والثلاثين.

وفي هذا اللقاء اعتبر امير عبداللهيان دور مجمع الفقه الاسلامي في البيئة الجديدة للمنطقة مهماً ومؤثراً وأكد على أهمية زيادة التفاعل بين مفكري العالم الإسلامي لتعزيز الوحدة الإسلامية وترسيخها ومواجهة التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية.

كما أكد أمير عبداللهيان على ضرورة التوافق والتنسيق للتصدي بحزم وذكاء للحركات الزاحفة والأعمال المسيئة مثل الإساءة للمقدسات والقيم الإسلامية، وأبدى استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية للتعاون مع مجمع الفقه الإسلامي في هذا المجال.

من جانبه أشار "مصطفى سانو" الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، إلى الدور المهم والمؤثر للجمهورية الإسلامية الإيرانية في العالم الإسلامي، وشكر المبادرات والجهود القيمة التي تبذلها في العالم الإسلامي في اتجاه وحدة الأمة الإسلامية والتقارب بين المذاهب الإسلامية، واستعرض أنشطة المجمع.

ورحب سانو بحضور ومشاركة المزيد من العلماء والمفكرين من الجمهورية الاسلامية في برامج مجمع الفقه الإسلامي، وطالب بمزيد من الدعم من تيران للمجمع.

كما نوه بالخدمات والنشاطات القيمة التي قام بها الفقيد آية الله تسخيري في تأسيس وتعزيز مجمع الفقه الإسلامي، وحيا ذكراه.

وتم في هذا اللقاء بحث سبل تعزيز التفاعل والتعاون بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ومجمع الفقه الإسلامي.

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خلال لقائه امين عام مجمع الفقه الاسلامي الدولي... أمير عبداللهيان: يجب أن نتصدى لمعاداة الاسلام بحزم وذكاء

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