شاهد.. الإفراج عن رئيسة الحزب الدستوري الحر بعد الحبس الاحتياطي.. فماذا حصل؟

العالم - تونس



موسي الذي يعتبر حزبها أحد ابرز قوى المعارضة في تونس، صدر إذن بالاحتفاظ بها بتهم ثلاث بينها اثارة الهرج بالتراب التونسي بحسب محامي الحزب نوفل بودن، الذي اشار موسي اوقفت حيث كانت قد حضرت لتقديم طعون بمراسيم رئاسية. ووصف قادة في الحزب ما جرى بانه عملية اختطاف.



وعلى الاثر نظمت وقفات احتجاجية للمناصرين. وكانت موسي أكدت في فيديو مصور قبل توقيفها، أن مكتب الرئاسة لم يقبل التماسها ورفض منحها إشعاراً باستلام الطعون.وعبير موسي هي نائبة سابقة ومعارضة شرسة للرئيس قيس سعيّد ولحركة النهضة الإسلامية.