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منظمة الفضاء الإيرانية: سنطلق كبسولة بيولوجية قريبا

منظمة الفضاء الإيرانية: سنطلق كبسولة بيولوجية قريبا
الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٥٥ بتوقيت غرينتش

قال رئيس منظمة الفضاء الإيرانية حسن سالاريه، انه سيكون لدينا إطلاق أول كبسولة حيوية في المستقبل القريب.

العالم - ايران

واوضح رئيس منظمة الفضاء الإيرانية، في تصريح له بانه سيكون لدينا إطلاق أول كبسولة حيوية في المستقبل القريب وأضاف: في مجال الفضاء الحيوي، يستمر المسار، وفي العقد الموقع في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، تم وضع تطوير كبسولة بيولوجية على جدول الأعمال، والتي تتمتع بالقدرة على التوجيه والتحكم، وكذلك مزيد من القدرات للكائن الحي الذي يتم وضعه داخل الكبسولة.

وتابع، تعتبر التكنولوجيا في مجال الإطلاق والكبسولة البيولوجية أعلى مستوى من تكنولوجيا الفضاء، وعندما تتوفر شروط إرسال وبقاء كائن حي في الفضاء، نتمكن من تحقيق العديد من أهدافنا وتقنياتنا.

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