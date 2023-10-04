شاهد.. كواليس اقتياد "عبير موسى" إلى الحبس وماهي التهم الموجهة إليها؟

العالم - تونس

في أحدث اعتقال يستهدف معارضي الرئيس التونسي قيس سعيد، ألقي القبض على رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.

أمر النيابة العامة بقرطاج بالتحفظ على موسى لمدة 48 ساعة، ياتي بعد اصرارها على تقديم تظلم لمكتب الضبط امام القصر الرئاسي في مرسوم بشأن الانتخابات البرلمانية الماضية.



لتوجه النيابة عدة تهم لموسى على ان تحال على التحقيق دون ان تكون التهم جنائية. هيئة الدفاع عن موسى ومساعدتها اعتبرا ما حدث عملية اختطاف امام قصر قرطاج. ليتجمع العشرات من انصار موسى الغاضبين امام مركز شرطة حلق الوادي، مرددين شعارات مناهضة لسعيد.



وتنضم بذلك موسى الى اكثر من 20 شخصية سياسية معارضة لسعيد في السجون بعد حملة اعتقالات اتهم خلالها بعضهم بالتآمر ضد امن الدولة. وقد دخل بعضهم في اضراب عن الطعام من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، احتجاجا على حبسهم دون محاكمة.

ويصف الرئيس التونسي المعتقلين بانهم ارهابيون وخونة ومجرمون، فيما تتهمه المعارضة باستغلال القضاء لتصفية خصومه السياسيين والعودة بالبلاد لحقبة الاستبداد.