بالفيديو..مستوطنون يبصقون على مسيحيين في القدس

العالم - الاحتلال

الحادثة وقعت الاثنين في طريق الآلام بالبلدة القديمة وتم توثيقها من قبل نشطاء بشريط فيديو.

وقال منسق مكتب مجلس الكنائس العالمي في القدس يوسف ضاهر لوكالة الأناضول: "نشعر بالاضطهاد لنا كمسيحيين وللمسيحية كدين في البلد"، وأضاف: "يوجد اضطهاد يهودي إسرائيلي يتم تشجيعه سواء من خلال إهمال الشرطة أو بالكلام الذي يصدر عن وزراء الحكومة الإسرائيلية".

كما أردف: "الأمر مرتبط بالحكومة الإسرائيلية وإهمال الشرطة والسلطات للموضوع لأنه لو قامت الشرطة بدورها لا يتم الاعتداء على ممتلكات كنسية ولا يتم الاعتداء على المسيحيين بالبصق"، ولفت إلى أنه "على مقربة من مكان الاعتداء الإثنين، يتواجد عناصر شرطة وأمن إسرائيليون بشكل دائم".

كما أشار إلى إهمال شرطة الاحتلال لمثل هذه الحوادث قائلاً: "لو كانت الشرطة الإسرائيلية جادة لما كانت تسمح بمثل هذه الاعتداءات، هناك إهمال من السلطات وهذا يشجع هؤلاء المتطرفين".

ويقدر ضاهر أعداد المسيحيين الفلسطينيين بالقدس بنحو 8 آلاف، إضافة إلى أن مئات آلاف المسيحيين يزورون المدينة وخاصة الأماكن الدينية المسيحية فيها.

وأشار إلى أن الكنائس "قدمت إلى الشرطة الإسرائيلية في الأشهر الماضية العديد من الشكاوى المدعومة بأشرطة فيديو ولكن دون جدوى"، وقال المنسق: "نحن نقدم الشكاوى المدعومة بالفيديوهات التي تظهر وجوه المعتدين ولكن لا توجد اعتقالات".

وأضاف: "سجلنا نحو 12-13 اعتداء على ممتلكات كنسية، أما البصق فهو مستمر، ويزداد ونحن نشاهده وهو يتكرر، أسبوعياً هناك حادثة أو حادثتان"، ورأى ضاهر أن ما يجري هو "كراهية للمسيحية".

وقال: "الكنائس أصدرت بالأشهر الماضية نحو 12 بياناً دعت في آخر 2 منها لتوفير الحماية الدولية ولكن لا أحد يتحرك".