إتفاق أوروبي جديد حول ملف الهجرة في بروكسل

العالم - أوروبا

وتغلب أعضاء الإجتماع على التحفظات الإيطالية، قبل انعقاد قمة التكتل الجمعة في غرناطة الإسبانية.

وسيتعين الآن التفاوض على النص مع أعضاء البرلمان الأوروبي.

هذا وفي وقت سابق، كانت عشر دول من بينها إيطاليا واليونان قد أعلنت معارضتها أو أقله تحفظها على المقترحات المطروحة على طاولة البحث.

وكانت إيطاليا تطالب بتمكين المهاجرين الذين لم يحصلوا على حق اللجوء من التوجه الى بلدان "آمنة" يمكنهم ان يمروا عبرها، حتى في غياب صلة محددة بين المهاجر المعني والبلد. لكن المانيا عارضت هذه الفكرة.

وبرزت مجددا قضية اصلاح نظام اللجوء مع ازدياد اعداد المهاجرين الذين يصلون الى الاتحاد الاوروبي منذ انتهاء الوباء وفي وقت لجأ ملايين اوكراني الى بلدان التكتل،وأخيرا توصلت اليوم، الدول الأروبي الى اتفاق شامل حلا لقضايا المهاجرين.