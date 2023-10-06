تركيا والتصعيد في شمال سورية.. وتصعيد الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

العالم - بانوراما

وقالت 'قسد' إن العمليات جرت الخميس ضد قاعدتين عسكريتين تتمركز فيهما قوات تركية، فيما نفت أنقرة الخبر في وقت لاحق.

وجاء ذلك بعد اعلان وزارة الدفاع التركية تدمير ثلاثين هدفا، ضمنها بئر نفط ومنشأة تخزين، يستخدمها حزب العمال الكردستاني في شمالي سوريا.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تتصاعد حدة جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عموما وفي الضفة الغربية تحديدا، حيث أصيب عشرات الفلسطينيين بمواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة حوارة، وذلك خلال تشييع شهيد سقط خلال التصدي لهجمات المستوطنين على البلدة جنوبي نابلس.

وبالتزامن احيت حركة الجهاد الاسلامي الذكرى السادسة والثلاثين لانطلاقتها، وأكد الأمين العام للحركة زياد نخالة أن المطبعين مع الاحتلال يقفون ضد الشعب الفلسطيني في صف العدو الذي بات لا يتورع عن ممارسة أقذع الجرائم دون أي رادع أو وازع.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.