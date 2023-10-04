بالفيديو.. محاولة اعتداء على مرشح رئاسي خلال جولة له في مصر

العالم - مصر

وفي فيديو نشره الطنطاوي، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، ظهر تعرضه للدفع من قبل أنصار رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، بينما عملت مجموعة من أنصاره على حمايته والتفوا حوله.

وحمل البعض صور السيسي ووضعوها أمام وجه الطنطاوي، قائلين له: "يعني إنت شايف كل اللي حواليك مش عاوزينك؟ إنت عاوز إيه؟ إحنا كلنا مش عاوزينك، إنت عملت توكيل ولا معملتش؟".

واستكمل الطنطاوي جولته في المحافظة، وسط هتافات مع عدد من أنصاره الذين هتفوا "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية"، قبل أن يدخل في نقاش مع الجمهور، قائلا: "ممكن حضرتك تدخلني الشهر العقاري، أنا مواطن مصري مرشح في انتخابات رئاسة الجمهورية، ومش عارف أدخل الشهر العقاري".