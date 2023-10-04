انطلاق عرض عسكري لسرايا القدس بمشاركة مئات المقاتلين

العالم-فلسطين المحتلة

وقال مصدر محلي بأن المسيرة الراجلة والمحمولة انطلقتا بمشاركة مئات المقاتلين من سرايا القدس.

ومن المقرر أن يُلقي قائد الدائرة العسكرية وعضو المكتب السياسي لحركة الجهاد أكرم العجوري كلمة رئيسة خلال المسيرة تحمل في مضامينها رسائل واضحة للاحتلال.

وكان موقع "فلسطين اليوم" كشف نقلا عن مصدر مطلع أن سرايا القدس ستكشف لأول مرة عن صواريخ جديدة ومتطورة وبمديات واسعة دخلت الخدمة بعد معركة "ثأر الأحرار" قبل شهور ما يعكس استمرار حالة الإعداد والتجهيز لدى سرايا القدس.

وأوضح المصدر، أن جميع تشكيلات سرايا القدس ووحداتها العسكرية ستُشارك في العرض المهيب ما يعكس تطور سرايا القدس في نواحي العدد والخبرات والإمكانات والتشبث بالفكر المقاوم.

وأكد المصدر، أن العرض العسكري يتزامن واستباحة المستوطنين للمسجد الأقصى وهي رسالة بأن "سيف القدس" لا زال مُشرعاً، ورد المقاومة حاضر مطروح على الطاولة وبشكل دائم.

وقال: "المقاومة والجهاد الإسلامي ستظل متواصلة في الضفة ولن يسمح بشطبها أو تركها وحيدة تواجه العدوان وهي تأكيد على مبدأ وحدة الساحات كاستراتيجية لا رجعة عنها في مواجهة كيان العدو".

وتأتي المسيرة بعد يوم من مناورة عسكرية نظمتها السرايا في شمال قطاع غزة.