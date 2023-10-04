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مقتل أكثر من 20 مدنيا اثر تواصل الاشتباكات في الخرطوم

شاهد..رقصات استفزازية لمستوطنين في شوارع القدس

بالفيديو.. حركة فتح: نقول لأخوتنا بحركة الجهاد الاسلامي"وحدتنا هي قوتنا"

إلغاء زيارته لإسبانيا.. الرئاسة التركية توضح ما نٌشر عن صحة أردوغان

وصمت الأنظمة العربية الإسلامية.. 'رابطة علماء اليمن' تدين تواصل اقتحام الصهاينة للأقصى

باحث سعودي: شاهد.. إحراق 'الكساسبة' الأردني تم وفق فتوى لإبن تيمية