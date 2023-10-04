الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٥:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد..رقصات استفزازية لمستوطنين في شوارع القدس

الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

واصلت حشود من المستوطنين الإسرائيليين، صباح الأربعاء، اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، في اليوم الخامس لاحتفالاتهم بما يسمى "عيد العرش ".

العالم-فلسطين المحتلة

وعززت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة، قبيل مسيرة استيطانية تنظمها بلدية الاحتلال في خامس أيام ما يسمى "عيد العرش"، وتنطلق رسميا الساعة الثالثة عصرا، ومن المتوقع أن يحضرها عشرات الآلاف.

وانتشرت قوات الاحتلال في منطقتي باب الأسباط وباب حطة بالقدس القديمة، وأدى عشرات المستوطنين طقوسا تلمودية عند باب القطانين أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، تزامنًا مع تواجد العشرات منهم في المنطقة.

وتجولت مجموعات كبيرة من المستوطنين في أزقة البلدة القديمة من القدس المحتلة، وأدت طقوسا تلمودية عند أبواب الأقصى، وتحديدا عند بابي السلسلة والقطانين.

روابط ذات صلة

سرايا القدس تكشف عن أسلحة جديدة خلال المسير العسكري في غزة

نشطاء يطالبون الكنائس إدانة 'الكيان العنصري' وقطع علاقاتها به + فيديو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قائد في حرس الثورة: لإيران القرار الاعلى بمنطقة الخليج الفارسي

على ضوء خطاب قائد الثورة الإسلامية.. هدفان أمريكيان لا ثالث لهما من التطبيع.. إنقاذ 'إسرائيل' وإنقاذ بايدن 

شاهد..البق يغزو فرنسا والناس يلقون أفرشتهم بالشوارع!

شاهد..تجمهر أطفال حول إبن رونالدو وحارسه الشخصي يتدخل

رسميًا.. ثاني بلد عربي يستضيف كأس العالم بعد قطر

مقتل أكثر من 20 مدنيا اثر تواصل الاشتباكات في الخرطوم