إنسحاب نادي الاتحاد السعودي + فيديو

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لاعبو الاتحاد وصلوا إلى ملعب "نقش جهان" في إصفهان وأجروا بالفعل تدريبات.. لكن الفريق أعلن بعدها إلغاء المباراة والانسحاب.. ذريعة الفريق السعودي كانت وجود تمثال للشهيد الجنرال قاسم سليماني في الملعب، حيث طالب إداريوه بإخراج التمثال من الملعب، لكن طلبهم قوبل بالرفض.

إنسحاب النادي السعودي أثار تعليقات كثيرة لاسيما وأن ما جرى وصف بمحاولة استغلال غير موفقة لهذا الحدث الرياضي.

ما حدث حظي بتفاعل واسع جدا على مواقع التواصل.. حساب "الكل الذي لا يعرف" كتب: الكل يعرف أن جماعة الذين كانوا يسخرون من الرياضيين اللبنانيين لانسحابهم من مباريات ضد خصوم إسرائيليين أكيد اليوم هم مع انسحاب الفريق السعودي.

"محمد غروي" أيضا علق: إنزعجوا من مجسمة الشهيد قاسم سليماني في الملعب وغادروا البلاد وفي نفس التوقيت كان وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي يؤدي طقوسا تلمودية وصلوات عيد العرش في العاصمة السعودية الرياض.

إلى التعليق الأخير من "زينة كرم" التي نشرت هذه الصورة للشهيد سليماني وكتبت: شرف الأمة قاسم سليماني ! سمعتو يا بلا شرف؟شرف الأمة قاسم سليماني ! سمعتو يا بلا شرف؟

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