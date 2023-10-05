اليوم العالمي للقهوة + فيديو

العالم – هاشتاغ

وفي هذا اليوم يتذكر العالم اليمن موطن القهوة الأصلي حيث تخرج من هناك أجود أنواع البن لتصل إلى ذواقة القهوة حول العالم.

القهوة تحضر بقوة في حياة الكثيرين إلى حد أن هناك من لا يستطيع بدء يومه بشكل طبيعي قبل تناول فنجان من القهوة

عشاق القهوة تفاعلوا مع يومه العالمي على مواقع التواصل.. "عادل الخولاني" كتب هنا: من عادات وتقاليد القهوة الخولانية المتوراثة أن الآباء كانوا يفضلون شرب القهوة الخولانية بدون سكر، ويختارون قهوتهم من حبوب البن الناضجة تماما، وهذه الحبوب تحتوي على نسبة جيدة من السكر بشكل طبيعي.

"شروق" كتبت: لا تكتمل لذة القراءة إلا مع وجود فنجان القهوة، فلا يوجد غير القهوة له القدرة على ترتيب الكلمات داخل العقل.

أما حساب "سيوي" فعلق بفكاهة على عروض التخفيضات على سعر القهوة في اليوم العالمي للقهوة.. إذا كان اليوم العالمي للقهوة يجعلها رخيصة الثمن فأيام الشاي كلها عالمية.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..